2019-12-05T15:25:59+03:00
Общество

Фонд «Восточный Порт» поздравил добровольцев Врангеля с Днем волонтеров

Праздник отмечается во всем мире 5 декабря [фото, видео]
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Волонтерское движение во Врангеле становится популярнее. Фото: предоставлено Фондом «Восточный Порт»Волонтерское движение во Врангеле становится популярнее. Фото: предоставлено Фондом «Восточный Порт»
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День волонтера был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 35 лет назад, а, начиная с прошлого года, добровольцев стали официально поздравлять и в нашей стране. Во Врангеле сотрудники Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» на встрече с волонтерами Фонда поблагодарили добровольцев за помощь.

Участники встречи подвели итоги уже сделанного в уходящем году и обсудили совместные планы на ближайшее будущее. Много внимания было уделено вопросам популяризации волонтерского движения во Врангеле, вовлечения в социальную и экологическую работу новых людей, готовых бескорыстно посвятить себя труду на благо развития поселка Врангель.

Активисты обсуждают совместные планы на ближайшее будущее. Фото: предоставлено Фондом «Восточный Порт»

Активисты обсуждают совместные планы на ближайшее будущее. Фото: предоставлено Фондом «Восточный Порт»

В этом году ребята-добровольцы участвовали в «Экомарафоне» и субботниках, организованных Фондом «Восточный Порт» в рамках реализации программы «Комфортная среда», помогали в поздравлении ветеранов и тружеников тыла накануне празднования Великой Победы, а сейчас преподают основы компьютерной грамотности людям старшего поколения в клубе «Активное долголетие», открытым Фондом «Восточный Порт» в минувшем октябре.

- Очень хорошо, что среди нас существуют неравнодушные люди. Люди, которые готовы бескорыстно делать добро, оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается, заботиться об окружающей среде и делать наше общество хотя бы чуточку лучше, светлее и добрее, - отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. - Мы со своей стороны намерены оказывать поддержку развитию во Врангеле волонтерского движения. Уверен, что вместе мы сделаем Врангель лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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