33 наркопритона и почти полторы тонны наркотиков обнаружили полицейские в Приморье

СЕГОДНЯ 02:12 2019-12-06T02:12:17+03:00

Почти 1700 человек уже привлечены к ответственности за наркопреступления в этом году Фото: 25.mvd.ru

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Приморские полицейские подвели итог по раскрытию наркопреступлений в 2019 году. Специалисты ликвидировали 33 наркопритона и изъяли из незаконного оборота почти полторы тонны наркотических средств. 1686 человек уже привлечены к ответственности.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, сотрудники выявили 3560 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Специалисты изъяли 1447 килограмм наркотических средств, в том числе 16,7 килограмм синтетических наркотиков. Во время рейдов полицейские обнаружили посевы наркотикосодержащих растений на площади больше 2 гектаров, уничтожена 101 плантация. Также специалисты выявили и ликвидировали дикорастущую коноплю на общей площади 167 гектаров.

Полицейские не только проводят многочисленные рейды, но и организуют межведомственные профилактические мероприятия антинаркотической направленности. В этом году таких встреч состоялось 4200 с охватом больше 51000 человек.

Полиция напоминает, сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях можно в УМВД России по Приморскому краю по телефону 8 (423) 249-04-91 (круглосуточно), а также в территориальные органы внутренних дел.

Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывает ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» по телефону 8 (423) 238-64-64 (круглосуточно).

Отделение неотложной наркологической помощи: 8(423) 245 58 65; приемный покой (круглосуточно): 8 (423) 245 74 46.

Отделение профилактики наркомании среди несовершеннолетних: 8(423) 242 84 79.

Душепопечительский центр реабилитации: 8(908) 45 75 182.

ИСТОЧНИК KP.RU