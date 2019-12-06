Почта России доставит Деду Морозу открытки размером с плакат от владивостокских школьников

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-06T08:38:21+03:00

Дети за считанные минуты смогли создать вокруг себя атмосферу ожидания настоящего чуда

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Воспитанники начальной коррекционной школы Владивостока поздравили Деда Мороза с Новым годом необычными открытками. Елочные игрушки, гирлянды и желанные подарки стали украшением открыток, которые ребята постарались нарисовать для зимнего волшебника.

Кроме четырех открыток нестандартного размера в Великий Устюг почтой отправлены 50 новогодних открыток, которые дети подписали на уроке письма с помощью педагогов и почтовых работников.

- Ребята за считанные минуты смогли создать вокруг себя атмосферу ожидания настоящего чуда. Каждый стремился тщательно выписывать буквы своего имени, дети постарше постарались освоить особый шрифт почтового индекса и написать адрес. Совершить для себя новое открытие и узнать, что значит писать письмо, им помогли собственное усердие и искреннее желание написать Деду Морозу, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы-детского сада Клавдия Приходько.

Напомним, в декабре в отделениях Почты России устанавливаются новогодние почтовые ящики, чтобы все желающие могли порадовать своих детей и вместе с ними отправить письмо с заветными желаниями в резиденцию Деда Мороза. Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку.

В Приморском крае специальные почтовые ящики установлены в отделениях: Владивосток 690090 (ул. Верхнепортовая, 2), Арсеньев 692342 (ул. Ленинская, 45), Артем 692760 (ул. Интернациональная, 47), Находка 692911 (Находкинский пр-т, 43), Уссурийск 692508 (ул. Калинина, 51), Пограничный 692582 (ул. Гагарина 12), Спасск-Дальний 692245 (ул. Борисова, 26), Дальнереченск 692130 (ул. Победы, 15). На каждом таком почтовом ящике указан адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Все письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку и ежедневно отправляются зимнему волшебнику.

ИСТОЧНИК KP.RU