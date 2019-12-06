2019-12-06T16:03:17+03:00
Общество

Русский как иностранный: жители Владивостока могут принять участие в необычной олимпиаде

Зарегистрироваться для участия в международной онлайн-олимпиаде можно до 18 декабря
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В декабре 2019 года пройдет Международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному. Иностранные жители Владивостока могут принять в ней участие и выиграть учебные пособия и международные сертификаты государственного образца.

Организаторы - Министерство просвещения Российской Федерации и Санкт-Петербургский государственный университет - задумывали этот проект для повышения и укрепления интереса к русскому языку как иностранному, русской культуре, их популяризации за рубежом, повышения значимости русского языка как языка международного общения.

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 18 декабря по ссылке. В помощь участникам на сайте есть специальная инструкция. Все олимпийцы будут разбиты на две возрастные категории: 13–17 лет и 18-30 лет. Демонстрационные материалы олимпиады можно найти по ссылке.

По итогам олимпиады победители получат дипломы, учебные пособия по русскому языку для развития уже достигнутого уровня знаний, памятные сувениры. Также все финалисты смогут бесплатно пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному и станут обладателями международного сертификата государственного образца, который является официальным документом, подтверждающим уровень владения русским языком как иностранным.

Контакты для связи с оргкомитетом: olimpiadarki@spbu.ru; +7 (812) 363-64-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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