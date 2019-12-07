Молодой и горячий: пьяный приморец угнал авто девушки и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-07T13:18:35+03:00

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Жителя Находки задержали по подозрению в угоне машины. Парень похитил Subaru Legacy с соседней улицы. Молодой человек решил покататься на чужой машине по городу, однако не справился с управлением и попал в ДТП. По всей вероятности авария случилась из-за опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

В полицейский участок Находки обратилась жительница улицы Верхне-Морская. Девушка рассказала, что Subaru Legacy исчез с придомовой территории. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Специалистам удалось найти похищенную машину, но она была со следами ДТП. Как сообщает пресс-службыа ОМВД России Находки, по подозрению в неправомерном завладении автомобилем задержали 23-летнего жителя соседней улицы. Парень уже признался в содеянном, полицейские вернули машину владелице. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь помимо лишения прав молодому человеку грозит уголовное наказание, вплоть до 5 лет лишения свободы.

«Комсомолка» сообщала, что другой житель Приморья тоже угнал авто у девушки. Знакомая уверяла, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом у молодого человека было с собой оружие. 17-летний подозреваемый уже заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU