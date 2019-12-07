Взятка 15000: стали известны подробности резонансного задержания инспекторов ГИБДД

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-07T12:32:31+03:00

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В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хорольскому району. Как стало известно, полицейских подозревают в получении взятки в 15000 от водителя, который ехал без прав.

Спецоперация, похожая на голливудский боевик, развернулась в Приморье накануне. «Комсомолка» подробно рассказывала о громком задержании сотрудников Госавтоинспекции Хорольского района. Полицейские закрылись в машине при виде специалистов ФСБ. Силовикам пришлось разбивать стекла в патрульной машине и силой вытаскивать инспекторов. Один из них порезал лицо. По версии следствия, полицейские получили взятку в сумме 15000 рублей от водителя автомобиля, не имеющего прав. Во время обыска подозреваемые заявили, что взяток не брали, но с собой есть личные деньги.

По сообщению пресс-службы следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, по факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Санкциями ч. 3 ст. 290 УК РФ при менее благоприятном исходе предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки. Один из инспекторов задержан. Проводится расследование, специалисты устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU