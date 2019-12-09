2019-12-09T00:59:12+03:00
Общество

Вот это поворот: плюсовая температура вернется в Приморье

Температурные качели в крае продолжаются, местами пройдет снег
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке ожидается положительная температураВо Владивостоке ожидается положительная температураФото: Милана СОКОЛ
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Погода в декабре не перестает удивлять приморцев. Колебание температур, или так называемые качели, особенно заметны после морозной погоды, установившейся на прошлой неделе. В понедельник в Приморье потепление, температура воздуха -11...0°C. В некоторых районах воздух прогреется до «плюсовых» показателей, возможен снег.

На большей территории региона сегодня комфортная погода и небольшой снег. Во Владивостоке в первый рабочий день недели – переменная облачность. С утра уже прошел снег, во второй половине дня – преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного. В утренние часы температура -5...-7°C, днем воздух прогреется до 1°С. Кстати, плюсовая температура ожидается и во вторник.

В Уссурийске в понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков. При южном умеренном ветре, температура воздуха утром будет -10...-12°C, днем столбики термометров покажут -1...-3°C.

В Находке сегодня облачно и небольшой снег с утра. При юго-восточном умеренном ветре, с утра ожидается -5...-7°C. Днем потеплеет до 0...-2°C

По сообщениям синоптиков портала «Примпогода», очередной атмосферный фронт выйдет на Приморье утром 10 декабря. На большей территории края завтра пройдут осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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