Браконьерам, застрелившим амурского тигренка в Приморье, грозит миллионный штраф и тюрьма

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-09T08:18:34+03:00

На месте происшествия задержали двух подозреваемых

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Информация о том, что в Спасском районе Приморья нашли тушу амурского тигренка, появилась на минувшей неделе. Убитого краснокнижного хищника со следами огнестрельного ранения нашли в открытых охотничьих угодьях после того, как просочились сведения о браконьерах. Все подтвердились.

На месте ЧП находились двое мужчин с оружием. Как отмечают в краевом департаменте охотничьего надзора, обоих подозреваемых задержали.

- Подозреваемым грозит уголовная ответственность – лишение свободы до четырех лет и штраф до 1 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе АПК.

Сейчас специалисты пытаются установить состояние мамы-тигрицы. По словам Сергея Арамилева, генерального директора Центра «Амурский тигр», у хищницы могут быть не только ранения, но и душевное расстройство.

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ИСТОЧНИК KP.RU