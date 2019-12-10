2019-12-10T07:34:02+03:00
Общество

«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink

Поделиться:
Изменить размер текста:

«Ростелеком» представляет новогоднюю подписку «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ. В новогодней подписке собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты.

По подписке «Для праздников» зрителей ждут более 13 000 фильмов и эпизодов лучших сериалов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов.

Принять участие в акции и получить доступ к фильмам и сериалам можно, подключив подписку «Для праздников» в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на телефоне и планшете или на телевизорах со Smart TV от Samsung и LG, а также на ТВ с ОС Android. После подключения подписки смотреть контент можно на любом устройстве под одной учетной записью.

Акция действует до 31 января 2020 года. После окончания бесплатного месяца стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Wink позволяет скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борис Кубай раскрыл дату ближайшего снегопада во Владивостоке
Страшное ЧП: пожарные вытащили из горящего дома пятерых человек
В Находке осудят афериста, который обидел таксиста
Лицо со шрамом: голубоглазого Евгения не могут найти уже больше полугода в Приморье
Отдых в популярном пивном баре Владивостока окончился отделением полиции и палатой больницы
Ох уж этот снег и декабрьский «плюс»: о погоде во Владивостоке на сегодня
Морское браконьерство: ФСБ задержала судно, забитое 13 тоннами крабов, в районе приморского острова
В Приморье деловой депутат копил долги за коммуналку и принципиально не оплачивал их
Китайские и российские контрабандисты открыли «охоту» на приморского трепанга
Зимний фестиваль «закружит» жителей Владивостока под классическую музыку
Браконьерам, застрелившим амурского тигренка в Приморье, грозит миллионный штраф и тюрьма
Любовь к взятке до СИЗО довела: оборотня в погонах, получившего «спасибо» с водителя без прав, арестовали в Приморье