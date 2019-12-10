Непогода во Владивостоке: отсутствие в школе в метель – прогулом не считается

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-10T13:07:47+03:00

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11 декабря по прогнозам синоптиков на Владивосток обрушится снегопад. Осадки в городе ожидаются со второй половины дня. Однако непогода не должна отразиться на работе образовательных учреждений – школы и детские сады будут функционировать в обычном режиме. При этом отсутствие ребенка на уроках или развивающих занятиях, не будет считаться прогулом.

По информации управления по работе с муниципальными учреждениями образования, все школы и сады завтра будут работать в соответствии с обычным графиком. Решение вести детей или нет в общеобразовательные учреждения – целиком лежит на родителях. Особенно стоит задуматься родственникам учеников, которые занимаются со второй смены, ведь снегопад ожидается после обеда. По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, отсутствие на занятиях 11 декабря не будет считаться прогулом.

В связи с ожидающимся снегопадом, экстренные службы приморской столицы находятся в режиме повышенной готовности. Автолюбителям стоит воздержаться от дальних поездок и по возможности использовать общественный транспорт. В случае передвижения на личном авто, следует увеличить дистанцию, избежать резких торможений и не парковать машину на обочине, мешая работе снегоуборочной техники. Бдительность необходимо проявить и пешеходам, на дорогах возможны снежный накат и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU