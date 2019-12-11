2019-12-11T04:04:25+03:00
Общество

Из-за снежной бури в аэропорту Владивостока задерживаются рейсы

Не по расписанию пока вылетают два самолета в Москву и Хабаровск
Кристина ГРИН
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Один рейс в Дальнереченск и вовсе отменен.Один рейс в Дальнереченск и вовсе отменен.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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В среду, 11 декабря, на Владивосток обрушился циклон, который принес в дальневосточную столицу обильные осадки. Снег начался ранним утром и продолжает идти до сих пор. Непогода стала причиной не только транспортного коллапса на дорогах города, но и массовых ДТП.

Снежная буря внесла корректировки и в расписание вылетов из аэропорта Владивостока. Из-за циклона задержаны рейсы в Москву и Хабаровск. Рейс Владивосток-Дальнереченск и вовсе отменен.

По информации пассажира задержанного рейса, самолет вылетел не по расписанию из-за того, что в аэропорту одна единица техники, которая обрабатывает воздушные судна реагентами. Машина просто-напросто не справлялась в кратчайшие сроки выполнять задачу, отсюда и образовалась пробка.

К этому часу известно о том, что один из задержанных рейсов, который должен приземлиться в Москве, уже вылетел. Аэропорт работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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