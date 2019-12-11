Во Владивостоке открыли трассу Седанка - Патрокл после массовых ДТП
Во Владивостоке открыли для машин одну из основных трасс города - объездную Седанка - Патрокл. Напомним, что утром на автодороге столкнулось несколько десятков машин из-за сильного снега и гололеда.
Трассу продолжает чистить техника, также проводится повторная обработка дороги противогололедными материалами, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, особенно в связи с непогодой. Также при продумывали маршрута необходимо учитывать вводимые ограничения.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.
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ИСТОЧНИК KP.RU