Начальник, отпусти: мэр Владивостока рекомендует сократить рабочий день
Руководителям предприятий дальневосточной столицы рекомендуют отпустить сотрудников пораньше. Связано это с приближающимся ухудшением погоды - сильными осадками и ветром.
Сократить рабочий день рекомендует мэр Владивостока Олег Гуменюк. По прогнозам синоптиков, в городе усилятся осадки, а порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
К слову, техника в данный момент убирает городские дороги и посыпает их противогололедными материалами.
Позвонить диспетчеру можно по телефону: 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
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ИСТОЧНИК KP.RU