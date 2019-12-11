Начальник, отпусти: мэр Владивостока рекомендует сократить рабочий день

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-11T10:18:55+03:00

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду Фото: Андрей КОПАЛОВ

В городе обещают усиление осадков и штормовой ветер

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Руководителям предприятий дальневосточной столицы рекомендуют отпустить сотрудников пораньше. Связано это с приближающимся ухудшением погоды - сильными осадками и ветром.

Сократить рабочий день рекомендует мэр Владивостока Олег Гуменюк. По прогнозам синоптиков, в городе усилятся осадки, а порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

К слову, техника в данный момент убирает городские дороги и посыпает их противогололедными материалами.

Позвонить диспетчеру можно по телефону: 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

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ИСТОЧНИК KP.RU