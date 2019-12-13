2019-12-13T03:51:30+03:00
Общество

Знатоки Находки сразились в «Эко-Брейне», организованном Фондом «Восточный Порт»

За дипломы и кубки интеллектуальной игры боролись 17 команд из всех общеобразовательных школ города
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В Международном морском клубе Находки сегодня собрались опытные коллективы. Фото: Фонд «Восточный Порт»В Международном морском клубе Находки сегодня собрались опытные коллективы. Фото: Фонд «Восточный Порт»
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Ставшую уже традиционной экологическую интеллектуальную игру среди школьников старших классов Находки организовал Фонд «Восточный Порт» в рамках реализации программы экологического просвещения населения «Экомарафон-2019». За дипломы и кубки «Эко-Брейна» боролись 17 команд из всех общеобразовательных школ города.

Организаторы, в числе которых – волонтёры Фонда «Восточный Порт», подготовили для знатоков более 60 вопросов и заданий по таким темам, как «Социально-экологические плакаты», «Экологические ребусы», «Экологические мультфильмы», «Экологический кроссворд» и «Экологические фонды». Завершил интеллектуальные поединки конкурс в классическом формате игры «Что? Где? Когда?». Как рассказала организатор турниров по интеллектуальным играм Анна Богданова, в Международном морском клубе Находки сегодня собрались опытные коллективы. А погоду задавали команды, которые специализируются на темах экологии и охране окружающей среды.

За дипломы и кубки интеллектуальной игры боролись 17 команд из всех общеобразовательных школ города. Фото: Фонд «Восточный Порт»

За дипломы и кубки интеллектуальной игры боролись 17 команд из всех общеобразовательных школ города. Фото: Фонд «Восточный Порт»

По результатам турнира первое место заняли знатоки команды «5+» (школа №5), второе — команда «Экопатруль» (школа №19 «Выбор»), третье — команда Green Team (школа №8). Фонд «Восточный Порт» подготовил для всех участников памятные подарки.

– Изучение особенностей природы Приморского края нашей молодёжью необходимо проводить в понятной ей и увлекательной форме, - прокомментировала и. о. директора по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Наша компания, являясь ответственным природопользователем, в целях сохранения и улучшения природы родного края данными мероприятиями помогает подрастающему поколению осознать свою роль в сохранении окружающей среды.

Экологическая игра стала уже традицией. Фото: Фонд «Восточный Порт»

Экологическая игра стала уже традицией. Фото: Фонд «Восточный Порт»

Экологическое просвещение граждан, защита окружающей среды, благоустройство территории Врангеля вместе с жителями микрорайона – одно из приоритетных направлений деятельности Фонда «Восточный Порт». В 2019 году, в рамках реализации программы «Комфортная среда», Фонд организовал и провёл с добровольцами акции по высадке деревьев и очистке мест отдыха от бытового мусора. На месте пустыря в центре Врангеля, благодаря инициативным жителям и Фонду, был построен современный многофункциональный сквер, названный именем легендарного начальника «Восточного Порта» Геннадия Жебелева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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