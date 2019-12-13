2019-12-13T04:36:49+03:00
Общество

МТС показала голографический видеозвонок на 5G

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На форуме «Неделя Российского Интернета - RIW 2019», который проходит 12-13 декабря в Москве, МТС продемонстрировала технологическую новинку – телемост в сетях пятого поколения с использованием голограммы – проецируемого лазером объемного изображения.

Участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития России скои Федерации Оксана Тарасенко, известный российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

МТС показала голографический видеозвонок на 5G.

«Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать платформы для обучения и развлечений, где пользователи получат уникальный опыт взаимодействия с контентом, вплоть до смешения цифровой и физической действительности, - отметил президент МТС Алексей Корня. - Если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы».

В соцсетях по этому поводу стартовал голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимают серию видео с собственными голограммами и предлагают подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир

ИСТОЧНИК KP.RU

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