Предпринимателей приглашают представить свою продукцию на фестивале «Сделано в Приморье»

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-13T06:50:19+03:00

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Впервые во Владивостоке пройдет фестиваль «Сделано в Приморье». В период с 20 декабря по 20 января на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская (бывшее кольцо троллейбуса) заработает ярмарка. Там жителей и гостей края будут ждать праздничная развлекательная программа, конкурсы, мастер-классы и, кончено же, все желающие смогут купить свежую и вкусную продукцию приморских производителей.

Подготовка к мероприятию, которое обещает стать еще одной визитной карточкой Приморья и задаст настроение предстоящим новогодним праздникам и каникулам, идет полным ходом. Сейчас организаторы готовятся к монтажу 16-ти деревянных домиков, в которых будет идти торговля. Предпринимателей края приглашают представить там свою продукцию.

— Это любые продукты питания, морские деликатесы, сладости, мед, сувениры — ограничений по ассортименту нет. Мы хотим, чтобы все гости ярмарки смогли купить к новогоднему столу и в подарок близким лучшие товары, которыми славится и гордится Приморский край. Участие для производителей — бесплатное. Мы предоставим место, а также обеспечим подключение к электричеству и охрану, — рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Планируется, что за все время работы фестиваль «Сделано в Приморье» смогут посетить не менее 40 000 человек. Чтобы представить свой товар на ярмарке, предпринимателям необходимо до 19 декабря направить заявку в краевой центр «Мой бизнес» на электронный адрес office@cpp25.ru. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

ИСТОЧНИК KP.RU