Приморцы решили судьбу строительства Артемовской ТЭЦ-2

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-13T10:49:54+03:00

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В Приморье дали зеленый свет строительству Артемовской ТЭЦ-2 близ села Суражевка. Жители Артемовского городского округа получат электричество и тепло с новой ТЭЦ уже в 2026 году.

2 декабря прошли общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду Артемовской ТЭЦ-2. Без общественного обсуждения реализовать столь крупный проект попросту невозможно. В итоге на слушания пришло 98 человек. Решено было, что Артемовской ТЭЦ-2 быть - она будет расположена недалеко от села Суражевка.

Современная ТЭЦ заменит мощности существующей электростанции, обеспечит не только развитие, но и безопасное энергоснабжение городского округа. Как только объект будет введен в эксплуатацию, работа устаревшей ТЭЦ прекратится.

Планируется, что на новой ТЭЦ будет трудиться 600 человек. Работники действующего предприятия смогут в приоритетном порядке перевестись на новый энергообъект, а жители Суражевки - воспользоваться преимуществом при приёме на работу при условии соответствия профессиональных качеств и квалификации выбранной должности.

Основные характеристики Артемовской ТЭЦ-2:

Электрическая мощность – 420 МВт

Тепловая мощность – 400 Гкал

Основное топливо – бурый уголь месторождений Приморского края

Планируемая дата ввода в эксплуатацию – 2026 год.

ИСТОЧНИК KP.RU