Маленький мальчик погиб в жутком пожаре в Уссурийске

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-13T10:45:05+03:00

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь под утро. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

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ЧП случилось в пятницу, 13 декабря, поздней ночью в Уссурийске. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в доме по улице Ломоносова пожар - горит квартира. На место оперативно выехали сотрудники МЧС и принялись тушить очаги горения.

Квартира была сильно задымлена. На месте работали два газодымозащитных звена. Оказалось, что источник пожара домашние вещи и мебель. Сотрудники приняли решение эвакуировать 15 жильцов дома в превентивных целях.

- К сожалению, в горящей квартире был обнаружен мальчик 2008 года рождения без признаков жизни, которого огнеборцы передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь под утро. Площадь горения достигла 50 квадратных метров. В тушении были задействованы 27 сотрудников и 7 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU