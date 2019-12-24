2019-12-24T07:03:18+03:00
Общество

Как и обещали: восемь новых автобусов вышли на маршрут № 95 во Владивостоке

Устаревший транспорт отправился в резерв
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Теперь на маршруте будет 8 автобусов. Фото: администрация ВладивостокаТеперь на маршруте будет 8 автобусов. Фото: администрация Владивостока
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Восемь новых автобусов ПАЗ сегодня, 24 декабря, вышли на маршрут № 95 «Снеговая Падь – Суханова». Транспорт встал на линию вместо устаревших автобусов «Фольксваген Крафтер», которые ушли в резерв, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее на 95 маршруте кружило лишь 2-3 автобуса, из-за чего ждать транспорт, по словам горожан, приходилось по полчаса.

- Гораздо удобнее было добираться на работу с пересадками. Особенно с утра, когда мало того, что холодно долго стоять, ждать, так еще и пробки тянутся. Никогда не подгадаешь: во сколько маршрутка 95 подъедет. Это была очень большая удача, если все же удавалось на нее сесть, - поделилась Антонина, живущая в районе 100-летия.

Восемь новых ПАЗов должны сократить время ожидания автобуса.

– Теперь ждать автобус жители будут от 5 до 10 минут, - рассказали в администрации Владивостока.

Не забываем, что и вместимость у нового транспорта гораздо больше.

Напомним, вышедшие на маршрут ПАЗы – из числа 102 автобусов, которые в этом году закупила мэрия за счет краевого бюджета. 100 автобусов – дизельные и два - электробусы. Все транспортные средства уже находятся в краевом центре, часть из них оформлена и работает на линии. Новые автобусы сегодня перевозят пассажиров на маршрутах № 15, 15к, 29, 42, 44д и № 95.

А в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов и специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич рассказали, почему было решено отказаться от маршрутов № 85, 85Ц, 17Т и 17Л, и каким образом произойдет оптимизация дорожной сети в районе БАМа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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