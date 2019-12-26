Психологи помогут мальчику, который случайно застрелил 4-летнюю сестру из ружья в Приморье

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-26T09:40:31+03:00

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Трагедия случилась в Дальнереченске в среду, 25 декабря. Если бы не оставленное без присмотра охотничье ружье ничего бы не произошло. Но оно, к сожалению, выстрелило в руках малолетнего мальчика. Пуля попала в его младшую сестру, она погибла на месте. Ей было всего 4 года.

- Семья, в которой произошла трагедия, полная, никогда не стояла на учете, характеризуется со всех сторон положительно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Ирина Медведева, уполномоченный по правам ребенка аппарата губернатора Приморского края. – Следствие склоняется к тому, что это был несчастный случай. Конечно, никакого умысла там не было. ЧП стало трагедией для всех членов семьи. Понадобиться время, чтобы найти специализированного психолога, который сможет помочь маме, папе и самому мальчику. Мы со своей сторону приложим все усилия, чтобы специалисты выехали в Дальнереченск.

Напомним, что следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи намерены дать оценку факту небрежного хранения огнестрела. Однако, по информации источника «КП», ружье не было зарегистрировано ни на кого из членов семьи. Стало быть, оперативникам нужно выяснить, откуда оно вообще взялось. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU