Полевая кухня развернется на центральной площади Владивостока в новогодний вечер

СЕГОДНЯ 04:33 2019-12-30T04:33:01+03:00

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Управление Росгвардии по Приморскому краю подготовило сюрприз для гостей и жителей Владивостока. В канун празднования Нового года на площади Борцам революции развернется полевая кухня. Гостей праздника угостят солдатской кашей и горячим чаем.

Главной площадкой празднования во Владивостоке уже по традиции станет центральная площадь города. Здесь будут работать тематические фотозоны, состоится праздничный концерт, после которого отдыхающие смогут посмотреть новогодний фейерверк. В новогодний вечер гости смогут согреться благодаря полевой кухне, организованной росгвардейцами. Все желающим предлагается отведать свежеприготовленную кашу и горячий чай. Подкрепиться традиционно русскими угощениями можно будет в период с 20 до 22 часов.

Новогодняя программа на площади начнется в 16 часов. Праздничные мероприятия завершатся в 22:00 красочным фейерверком. Небесное шоу можно будет увидеть с 6 точек города: сама площадь, Русский остров, остров Попова, поселок Трудовое, стадион школы № 50 (ул. Олега Кошевого, 26), а также в селе Береговое.

ИСТОЧНИК KP.RU