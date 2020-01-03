Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 января

3 Янв. 2020 2020-01-03T03:21:06+03:00

Осадков в Приморье не ожидается Фото: pixabay.com

Температурный фон будет колебаться от -2 до -14 градусов

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Погода в Приморье продолжает радовать жителей региона отсутствием осадков и комфортной температурой воздуха. Поле атмосферного давления повышенное, столбик термометра максимально опустится до -14 градусов.

Так, в Уссурийске сегодня, 3 января, небольшая облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха составит -6...-8 градусов.

В Находке без осадков, лишь небольшая облачность. Ветер северный, северо-западный умеренный. Столбик термометра будет показывать -2...-4 градусов.

Во Владивостоке также небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умереного. Температурный фон будет колебаться от -5 до -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU