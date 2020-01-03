2020-01-03T03:21:06+03:00
Общество

Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 января

Температурный фон будет колебаться от -2 до -14 градусов
Поделиться:
Осадков в Приморье не ожидаетсяОсадков в Приморье не ожидаетсяФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Погода в Приморье продолжает радовать жителей региона отсутствием осадков и комфортной температурой воздуха. Поле атмосферного давления повышенное, столбик термометра максимально опустится до -14 градусов.

Так, в Уссурийске сегодня, 3 января, небольшая облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха составит -6...-8 градусов.

В Находке без осадков, лишь небольшая облачность. Ветер северный, северо-западный умеренный. Столбик термометра будет показывать -2...-4 градусов.

Во Владивостоке также небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умереного. Температурный фон будет колебаться от -5 до -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей и гостей Владивостока приглашают на «Зимние забавы»
Будут наказаны: приморские компании, несправляющиеся с вывозом мусора, ждут проблемы
Лесную «социальную сеть» обнаружили приморские ученые на «Земле леопарда»
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 января
Так себе Новый год: в первый день января во Владивостоке сгорел трехэтажный коттедж
Уникальный случай: приморские врачи спасли 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра
Доверчивый таксист остался без машины из-за «слишком умного» пассажира в Приморье
Ни снега, ни лютого мороза: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 2 января 2020 года
Первой, рожденной в Приморье в Новом году, стала девочка
Смертельное ДТП унесло жизнь молодого мужчины в Приморье
Враг не пройдет, пьяный не проедет: ГИБДД Владивостока работает в усиленном режиме
-27°C и ветер: морозная погода установилась в Приморье на праздники