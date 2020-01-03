2020-01-03T05:12:36+03:00
Общество

Лесную «социальную сеть» обнаружили приморские ученые на «Земле леопарда»

Этот способ общения использовали как хищники, так и другие животные
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«Социальная сеть» пользуется большой популярностью у обитателей. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»«Социальная сеть» пользуется большой популярностью у обитателей. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
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Ученые национального парка обнаружили новую «социальную сеть» на территории «Земли леопарда». Фотоловушки запечатлели, что этим способом общаются не только хищники, но и мелкие грызуны, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Так, специалисты нацпарка, просмотрев материалы с фотоловушек за 2019 обнаружили, серию кадров, на которых краснокнижные кошки общаются между собой и другими дикими обитателями территории заповедника. Своеобразной «социальной сетью» выступило дерево. На нем животные оставляли свои «послания» в виде меток. Возле него были замечены тигры, леопарды, «индийская» куница харза, барсуки, маньчжурские зайцы, лисицы и даже белки. Здесь же ученые впервые увидели маленького котенка дальневосточного леопарда,который изучив весь набор меток, для своей безопасности решил не заявлять о себе, оставив свою «страничку в социальной сети» пустой.

Как отмечают специалисты «Земли леопарда», популярность данного дерева среди такого количества животных неслучайна, оно ярко выделяется на общем лесном фоне и хорошо заметно большинству местных «жителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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