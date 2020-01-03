2020-01-03T07:41:42+03:00
Общество

Жителей и гостей Владивостока приглашают на «Зимние забавы»

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Песни, пляски и веселые конкурсы ожидают горожан. Фото: администрация ВладивостокаПесни, пляски и веселые конкурсы ожидают горожан. Фото: администрация Владивостока
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Посетить «Зимние забавы» приглашают жителей и гостей столицы Приморья. Мероприятие будет проходит на центральной площади Владивостока, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Так, 4 и 5 января с 13.00 до 15.00 на площади Борцов за власть Советов горожан ожидает насыщенная программа. Здесь пройдет праздничный концерт от ансамбля казачьей песни «Традиция». Веселые песни под гармонь, интерактивные игры со зрителями и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой - все это в программе «Зимних забав». Все участники праздника смогут поиграть и сфотографироваться со сказочными персонажами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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