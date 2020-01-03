Двойное убийство произошло в новогоднюю ночь в Приморье

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:15:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедией закончилась новогодняя ночь для двоих жителей села Мельничное Красноаремейского района. Мужчины были убиты своим же приятелем. Сейчас подозреваемый задержан, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю, в ночь с 31 декабря на 1 января трое мужчин отмечали Новый год в рабочем помещении на пилораме в селе Мельничное. Когда один из них засобирался домой, выяснилось, что приятель сжег его шапку. Мужчина решил проучить обидчика и, схватив нож, начал наносить ему множественные удары.

После этого он попросил второго друга помочь ему избавиться от тела. Однако получил отказ. Тогда злоумышленник решил не оставлять свидетеля в живых, убив как первую жертву.

Сейчас 44-летний подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении него.

ИСТОЧНИК KP.RU