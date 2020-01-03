2020-01-03T10:24:42+03:00
Общество

Рождественская ярмарка пройдет во Владивостоке

Жители и гости столицы Приморья смогут приобрести свежие продукты к праздничному столу
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Развернется продажа возле здания правительства Приморского края. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаРазвернется продажа возле здания правительства Приморского края. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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Посетить Рождественскую ярмарку предлагают жителям и гостям Владивостока. Свои товары представят производители из всех уголков нашего региона. Кроме этого, здесь будет также представлена свежая продукция, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, накануне праздника Рождества – 4 и 5 января с 10.00 до 17.00 часов на площадке возле здания правительства Приморского края, на Светланской, 22, общегородской сельскохозяйственной ярмарке.

Свою продукцию на ярмарке представят местные производители продовольственных товаров и владельцы частных фермерских подворий из Спасска-Дальнего, Арсеньева, Анучинского района, Суражевки, Уссурийска, Артема, Владивостока, Милоградово и других городов и районов Приморья.

Жители столицы Приморья смогут приобрести как свежее мясо, рыбу и морепродукт, так и консервы. Кроме этого здесь также можно будет найти мёд, дикоросы, ягоды, молочные продукты и сыры, овощи и фрукты, а также колбасные и хлебобулочные изделия, яйцо, крупы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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