Пожарные спасли из огня четверых жителей Приморья

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:36:19+03:00

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Спасти четверых жителей Уссурийска удалось пожарным. Сам же огонь удалось полностью потушить спустя полтора часа. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 5.18 утра. По словам очевидцев, загорелся балкон одной из квартир по улице Белинского в Уссурийске. Дым от пожара распространился не только по всей квартире, но и в подъезд, отрезав от выхода остальных жильцов дома. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и приступили к эвакуации жителей и тушению огня.

Всего из здания было выведено 16 человек, четверо были спасены при помощи комплектов защиты органов дыхания.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 6.42. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU