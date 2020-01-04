Появилось видео чудесного спасения посетителя питстопа из-под колес сразу двух машин в ДТП на Седанке

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:30:25+03:00

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Авария с участием трех машин и питстопа на Седанке днем 4 января чудом обошлась без жертв. В сети появилась запись с камеры наблюдения на самом питстопе, которая зафиксировала это самое чудо.

Напомним, водитель "Ниссан Х-трейл", двигаясь из Владивостока, по неизвестным причинам не справился с управлением и врезался в "Тойота Витц", та в свою очередь вылетела на обочину и врезалась в "Чайзер", стоящий у питстопа, а затем и сам питстоп.

Как оказалось, в момент аварии между "Чайзером" и окошком торгового павильона стоял молодой человек. От удара "Чайзер" отбросило в его сторону, но он успел сделать шаг назад, а затем еще один, когда на него летел "Витц". В обоих случаях от автомобилей мужчину отделяли сантиметры, а от перспектив быть зажатым между металлом и автоларьком - считанные мгновения.

Год только начался, а кандидат в номинацию чудесное спасение уже есть. Правда, на других видео с места ДТП можно заметить, что этот же мужчина секундами позже хромает. Видимо, один из обломков автомобиля все-таки задел ногу. Но, судя по видео, это ерунда по сравнению с тем, что могло бы произойти, не успей он быстро среагировать в сложной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU