Движение на улице Капитана Шефнера наконец-то откроют

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:01:32+03:00

Из-за сильного снегопада власти, что на крутом спуске могут возникнуть аварийные ситуации. Фото: администрация Владивостока

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Сегодня, 9 января, во второй половине дня откроют спуск на улице Капитана Шефнера. Участок временно перекрывали для обеспечения безопасности жителей, сообщает мэрия Владивостока.

Движение на самом крутом спуске города ограничили еще в Рождество, когда начался сильный снегопад. Дорогу обещали открыть сразу после того, как осадки закончатся, а дорогу очистят от наледи и обработают.

- Участок достаточно сложный. Во избежание аварийных ситуаций на время непогоды здесь вводятся временные ограничения движения автотранспорта, - рассказали в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

На данный момент на объекте сейчас работает автогрейдер, снег очищают.

ИСТОЧНИК KP.RU