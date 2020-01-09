Движение на улице Капитана Шефнера наконец-то откроют
Сегодня, 9 января, во второй половине дня откроют спуск на улице Капитана Шефнера. Участок временно перекрывали для обеспечения безопасности жителей, сообщает мэрия Владивостока.
Движение на самом крутом спуске города ограничили еще в Рождество, когда начался сильный снегопад. Дорогу обещали открыть сразу после того, как осадки закончатся, а дорогу очистят от наледи и обработают.
- Участок достаточно сложный. Во избежание аварийных ситуаций на время непогоды здесь вводятся временные ограничения движения автотранспорта, - рассказали в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».
На данный момент на объекте сейчас работает автогрейдер, снег очищают.
ИСТОЧНИК KP.RU