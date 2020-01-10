2020-01-10T08:54:36+03:00
Общество

Подарок от столицы: первые московские трамваи пришли во Владивосток

Всего краевой центр получил в дар десять вагонов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Владивосток ждет еще восемь трамваевВладивосток ждет еще восемь трамваевФото: Администрация Владивостока
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Два трамвая, подаренных Москвой, прибыли во Владивосток. Вагоны проделали длинный путь, сейчас из приводят в порядок и готовят к выходу на маршрут.

- Все трамваи еще в Москве осмотрели наши специалисты, они же приняли участие в их погрузке. Несмотря на то, что вагоны не новые, они находятся в хорошем техническом состоянии, все прошли капитальный ремонт, - сказал Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта администрации Владивостока.

Параллельно трамваи оформляют в городскую собственность. После вагоны передадут на баланс ОАО «Электрический транспорт».

Напомни, что трамваи были переданы Владивостоку весной 2019 года. От властей дальневосточной улицы лишь требовалось обеспечить доставку вагонов. Максимальная цена контракта была 15,2 миллиона рублей, соответствующий аукцион выиграл ИП Аржаных С. И. Владивосток ждет еще восемь трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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