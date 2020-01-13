Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком на зебре

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:36:19+03:00

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Водитель такси не заметил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по зебре в районе улицы Котельникова. Мужчина уверяет, что наезд на женщину с ребенком случился на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП 6-летний малыш получил сотрясение головного мозга, а его мама отделалась ушибами.

Водитель Toyota Corolla Fielder ехал со стороны Баляева в направлении кольца Третьей Рабочей. Недалеко от дома № 7 на улице Котельникова, мужчина, 1990 года рождения не заметил пешеходов. Из-за наезда автомобиля, женщина, 1983 года рождения получила ушибы, а 6-летний мальчик ударился головой. По сообщению пресс-службы МВД России по приморскому краю, стаж вождения автомобилиста составляет 5 лет. При этом водитель не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автомобилист уверяет, что попросту не разглядел пешеходов на неосвещенном участке трассы. По факту происшествия назначен ряд исследований, по результатам которых полицейские примут соответствующее решение.

Стоит отметить, что многие жители Владивостока жалуются на отсутствие освещения в районе Котельникова. Пешеходы и водители уверяют, что плохо видно зебры и обочину, а переход проезжей части в темноте превратился в настоящий аттракцион на выживание. Недавно на участке состоялся масштабный ремонт подпорной стены, «КП-Владивосток» подробно сообщала о ходе работ. Однако фонарей на темной улице после ремонта больше не стало.

ИСТОЧНИК KP.RU