2020-01-13T07:30:35+03:00
Общество

Автобусников Приморья ждут тотальные проверки

Полицейские будут контролировать перевозчиков в круглосуточном режиме
Милана СОКОЛ
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Специалисты намерены ужесточить контроль за перевозкой пассажировСпециалисты намерены ужесточить контроль за перевозкой пассажировФото: Милана СОКОЛ
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Полиция Приморья намерена ужесточить контроль за перевозкой пассажиров. В связи с увеличением погибших и пострадавших в ДТП с участием автобусов, специалисты намерены проводить сплошные проверки. При этом контроль за пассажирским транспортом будет вестись круглосуточно. Помимо технического состояния специалисты уделят внимание медицинскому освидетельствованию водителей, соблюдению ими трудового режима, а также законности оказания транспортных услуг.

Инспекторы ГИБДД Приморья намерены проводить сплошные проверки автобусов на постоянной основе. Анализ ДТП с участием пассажирского транспорта, свидетельствует о нарушениях ПДД многими перевозчиками. Зачастую водители выходят на линию на неисправном транспорте, или автобусах, в конструкцию которых внесены незаконные изменения. Помимо этого, автобусники не соблюдают режим труда и отдыха. Полицейские намерены разобраться с нерадивыми перевозчиками и снизить смертность на приморских дорогах. Стоить отметить, что аварийность с участием автобусов в 2019 году стала меньше, снизившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018. Однако в 45 авариях погибли 2 человека, что превысило показатель прошлого года на 100%. За год в авариях с пассажирским транспортом пострадали 87 человек. Самым аварийным из приморских городов стал Владивосток, здесь случилось 34 ДТП, в которых пострадали больше 40 человек.

Полицейские отмечают низкую транспортную дисциплину водителей автобусов в Приморье и банальное несоблюдение ПДД. В качестве профилактики происшествий сотрудники ГИБДД намерены проводить рейды, как днем, так и в ночное время. Участниками тотальных проверок станут перевозчики международных, межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных сообщений.

«КП-Владивосток» ранее писала о серьезной аварии с участием пассажирского туристического автобуса, в результате которой погибли двое иностранцев. Тогда помощь медиков понадобилась 24 пассажирам. По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, к ликвидации последствий ЧП на приморской трассе привлекались 38 специалистов экстренных служб и 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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