2020-01-13T08:36:48+03:00
Происшествия

Кинологи с собаками продолжают проверку сообщений о минировании в учебных заведениях Владивостока

Специалисты осмотрели две школы из десяти, угроза не подтвердилась
Милана СОКОЛ
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Специалисты проверяют поступившие сообщения о минированииСпециалисты проверяют поступившие сообщения о минированииФото: Милана СОКОЛ
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Кинологи с собаками прочесывают территорию образовательных учреждений Владивостока, которые получили электронные письма о минировании. В первый рабочий день недели, учебный процесс оказался сорван в десяти школах и одном университете приморской столицы. Сотрудники органов внутренних дела на данный момент закончили проверку в двух школах, угроза взрыва не подтвердилась.

– Директора школ, в которые пришли письма, тут же передали информацию в правоохранительные органы. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала. Началась проверка каждого сообщения. На место выехали кинологи с собаками, началось обследование зданий школ, – отметили специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

На данный момент кинологи проверили 13-ю и 14-ю школы Владивостока. Предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, специалисты не обнаружили. Ученики уже вернулись к обычному распорядку, ранее их эвакуировали в близлежащие здания. Проверка остальных образовательных заведений города еще продолжается. Территорию ВГУЭС будут обследовать еще не менее двух часов. Ожидается, что допуск в университет студенты смогут получить не раньше 17:00. Стоит отметить, что во Владивостоке сегодня довольно морозно, с утра термометры опустились до отметки -14°C, сейчас в городе -9°C. Руководство некоторых учреждений приняло решение отпустить учащихся по домам.

Помимо Владивостока сообщения о минировании поступили в школы и детские сады Хабаровска и Биробиджана. Напомним, в декабре на Дальнем Востоке уже дважды объявлялась массовая эвакуации из-за ложных угроз взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Кинологи с собаками продолжают проверку сообщений о минировании в учебных заведениях Владивостока
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