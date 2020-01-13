На федеральной трассе Хабаровск – Владивосток произошло смертельное ДТП

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:32:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Учетная авария произошла 13 января в районе 446 километра автодороги А – 370 «Хабаровск – Владивосток». Водитель Toyota Sai не заметил 49-летнего мужчину, который начал переходить дорогу. Встреча с автомобилем оказалась фатальной для пешехода, он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

УГИБДД УМВД России по Приморскому краю проводит проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Уссури». По сообщению пресс-службы ведомства, 43-летний виновник аварии ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В Кировском районе Приморья пешеход двигался в попутном с автомобилем направлении. В какой-то момент мужчина начал переходить проезжую часть, не убедившись в безопасности. Удар оказался такой силы, что пожилой мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавшего. Сейчас полицейские устанавливают все подробности трагедии.

«Комсомолка» ранее писала, что во Владивостоке под колесами авто оказалась женщина с ребенком. 6-летний мальчик получил сотрясение головного мозга, а его мама отделалась ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU