Зимние лайфхаки: как защитить смартфон в мороз

14 Янв. 2020 2020-01-14T00:46:56+03:00

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В Приморье пришла настоящая зима — со снегом, ветрами и морозами. Холодно зимой не только людям, но и смартфонам: как и любая электроника, телефоны боятся отрицательных температур. Наш эксперт Евгения Сысоева, директор МТС в Приморском крае, в своем аккаунте @sysoeva_pro поделилась полезными советами, как защитить гаджет в мороз.

Утеплите смартфон

В холода смартфоны более уязвимы и менее эффективны. Литий-ионные аккумуляторы, которые являются источником питания большинства телефонов, плохо переносят морозы. Особенно страдают красивые элитные смартфоны из металла и стекла — эти материалы хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Многие смартфоны перестают работать, если температура опустилась до определенного уровня. Чтобы защитить «мобильного друга» от холода, рекомендуем одеть его в чехол из силикона, кожи, термополиуретана или с soft-touch покрытием.

Защитите от снега

Из-за резкого перепада температур в корпусе смартфона может образоваться конденсат, который вреден для электроники. Поэтому долгие задушевные беседы в снегопад опасны для гаджета. Если любите поболтать на улице, старайтесь использовать гарнитуру. Поклонникам зимних видов спорта следует обращать внимание, чтобы смартфон не запотевал под одеждой.

Не заряжайте на морозе

Не стоит на холоде заряжать смартфон. Эффективный срок службы аккумулятора равен 700-800 циклам заряда, а это максимум два года при зарядке раз в сутки. В реальности же ещё меньше. Между тем, одна зарядка на морозе «съедает» из ресурса аккумулятора почти 50 циклов. В общем, заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости. После прогулки дайте полежать гаджету выключенным при комнатной температуре.

Используйте перчатки для сенсорных экранов

Перчатки для сенсорных экранов незаменимы зимой. Они оборудованы специальными металлизированными нитками с сенсорными пальцами, обеспечивающими бесперебойную работу с экраном мобильного устройства. Только перед покупкой обязательно проверьте, подходят ли они для вашего смартфона — бывает, что не все перчатки справляются со своей задачей.

Храните во внутреннем кармане

Лучшее место для смартфона на улице – внутренний карман верхней одежды. Если же вы привыкли носить телефон в сумочке, держите его подальше от стенок, в кармане поглубже и потеплее.

ИСТОЧНИК KP.RU