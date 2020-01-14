«Грязные» компании будут наказаны, а жителям Приморья сделают перерасчет - Олег Кожемяко

14 Янв. 2020 2020-01-14T04:13:57+03:00

Если компании не заплатят штраф, то уйдут из бизнеса. Фото: Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Глава региона уверяет, что организации, которые не справились с поставленной задачей, понесут наказание

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 13 января, губернатор Приморского края Олег Кожемяко жестко высказался на счет недобросовестных компаний, которые ответственны за вывоз мусора в регионе. По словам главы, за нарушения своих обязательств они будут наказаны. Такие организации понесут большие финансовые потери и в конечном итоге покинут рынок.

- Для таких компаний, которые недобросовестно выполняют услуги, предусмотрены денежные штрафы, и они будут выставлены. Также будет произведен перерасчет для жителей. Расчеты будет проводить региональный оператор, - заявил Олег Кожемяко.

Глава региона также отметил, что компании должны брать такой объем работы, который способны выполнить, ведь от их амбиций и жадности страдают люди. Новая система с вывозом бытовых отходов только стартовала, поэтому есть шанс реабилитироваться и навести порядок в регионе.

По информации пресс-службы правительства Приморья, для этих целей к делу привлеку малый и средний бизнесы.

Не забывайте, что обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора можно сообщить по телефону «горячей линии»: 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мусорная реформа проваливается: Владивосток утопает в прошлогодних отходах

Подрядчику, которого связывают с бывшим мэром Владимиром Николаевым, выписали штрафы на сумму более 5 миллионов рублей, речь идет о расторжении контрактов [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU