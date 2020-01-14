«Грязные» компании будут наказаны, а жителям Приморья сделают перерасчет - Олег Кожемяко
В понедельник, 13 января, губернатор Приморского края Олег Кожемяко жестко высказался на счет недобросовестных компаний, которые ответственны за вывоз мусора в регионе. По словам главы, за нарушения своих обязательств они будут наказаны. Такие организации понесут большие финансовые потери и в конечном итоге покинут рынок.
- Для таких компаний, которые недобросовестно выполняют услуги, предусмотрены денежные штрафы, и они будут выставлены. Также будет произведен перерасчет для жителей. Расчеты будет проводить региональный оператор, - заявил Олег Кожемяко.
Глава региона также отметил, что компании должны брать такой объем работы, который способны выполнить, ведь от их амбиций и жадности страдают люди. Новая система с вывозом бытовых отходов только стартовала, поэтому есть шанс реабилитироваться и навести порядок в регионе.
По информации пресс-службы правительства Приморья, для этих целей к делу привлеку малый и средний бизнесы.
Не забывайте, что обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора можно сообщить по телефону «горячей линии»: 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мусорная реформа проваливается: Владивосток утопает в прошлогодних отходах
Подрядчику, которого связывают с бывшим мэром Владимиром Николаевым, выписали штрафы на сумму более 5 миллионов рублей, речь идет о расторжении контрактов [фото]
ИСТОЧНИК KP.RU