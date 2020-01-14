Пункт назначения: на перевале в Приморье перевернулся лесовоз

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:47:33+03:00

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На кадры известного хоророра похожи фотографии с места происшествия в Приморье, которое случилось сегодня. Длинномер с прицепом не смог преодолеть перевал в Чугуевском районе. Большегруз съехал с дороги, опрокинувшись на бок. В итоге массивные бревна оказались раскиданы по дороге, осложняя проезд.

По словам очевидцев, водитель большегруза не справился с управлением при проезде перевала в Чугуевском районе Приморья. Длинномер съехал в кювет, опрокинувшись на бок. О состоянии самого водителя, как и о причинах происшествия пока ничего не известно. Данных о пострадавших в ГИБДД Приморского краю к этому часу не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754536" frameborder="0"></iframe> Авария случилась в Чугуевском районе Приморья.Видео:dpscontrol

Происшествия с длинномерами в Приморском крае происходят довольно часто. «Комсомолка» рассказывала, что ранее другой лесовоз завис над обрывом на 345-ом километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Тяжелая машина, также двигалась по перевалу. Китайский большегруз опрокинулся на скользкой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU