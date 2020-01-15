2020-01-15T03:32:27+03:00
Общество

Два брата, разъезжавшие на сноуборде по Русскому мосту, оштрафованы

В социальных сетях положительно отнеслись к поступку парней, однако полиция с мнением комментаторов не согласилась
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Где не справится машина, справится доска. Фото: предоставлено участниками акцииГде не справится машина, справится доска. Фото: предоставлено участниками акции
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Полиции попалась видеозапись, на которой экстремалы разъезжают на сноуборде по заснеженному Владивостоку. Напомним, что в Рождество на дальневосточную столицу обрушился мощный снегопад, двое парней устроили небольшой перформанс и сняли на видео.

На кадрах, которые быстро стали достоянием социальных сетей, видно, что сноубордист рассекал по проезжей части, прицепившись к автомобилю. Героев ролика нашла полиция, ими оказались два брата 32 и 27 лет. Старший сидел за рулем авто, младший катался на «доске».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, брат, который вел машину, привлечен по статье «Нарушение правил перевозки людей», младший ответил за «Нарушение правил дорожного движения пешеходом». Полицейские провели с парнями профилактическую беседу. Герои видео заплатили по одной тысяче рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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