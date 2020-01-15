2020-01-15T07:22:55+03:00
Общество

Катки, соцсети и селфи на «Арбате»: как приморцы провели новогодние каникулы

«МТС» на основе обезличенных данных проанализировал, где приморцы провели новогодние каникулы
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Большинство жителей края отметили праздники в кругу семьи и предпочли активный зимний отдых заграничным поездкам.

Две трети приморцев провели праздники дома с родными и друзьями — объем мобильного трафика в новогоднюю ночь превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти вдвое. Вместе с тем, зафиксирован рост объема передачи данных с 3 по 8 января в местах зимнего отдыха — на горнолыжных базах в Арсеньеве и пригороде Владивостока, а также в парке им. Лазо на Санаторной и на многочисленных катках.

Самым популярным местом для красивых новогодних селфи у жителей и гостей Владивостока стали улица Фокина и центральная площадь. Горожане активно фотографировались на фоне новогоднего убранства и синих лампочек на «приморском Арбате» — фото в социальных сетях «в стиле Аватар» выложил каждый третий пользователь. Самой активной социальной сетью стал Instagram, трафик в котором вырос в 1,5 раза.

Встретить Новый год в другой стране решили не более 5% приморцев. Самыми популярными направлениями традиционно стали Таиланд, Вьетнам и китайский остров Хайнань. Также высоким спросом пользовались поездки в Южную КореюСеул и Пусан.

В новогоднюю ночь в среднем жители региона бодрствовали до 3 часов ночи, а просыпались после 12.30. Пик голосовой активности приморцев 1-го января пришелся на период с полуночи до часу ночи, а интернет-серфинга — с 22.00 до 23.00.

Также аналитики отмечают в Приморье рост объема трафика в мессенджерах, которые всё чаще используются для поздравлений. Он удвоился по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Чаще всего абоненты МТС пользовались мессенджером WhatsApp. Также вырос объем видеотрафика – по сравнению с прошлогодней новогодней ночью его стало больше на 44% за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на YouTube. Интересно, что на популярном видеохорстинге приморцы смотрели не только развлекательный контент, но и поздравление Президента страны и Губернатора региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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