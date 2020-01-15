2020-01-15T08:17:55+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку после смерти школьницы от пневмонии во Владивостоке

Врачи не смогли спасти малышку, заболевшую в новогодние каникулы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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По предварительным данным, Дарина скончалась от двусторонней септической пневмонииПо предварительным данным, Дарина скончалась от двусторонней септической пневмонииФото: Александр ГЛУЗ
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Во Владивостоке третьеклассница умерла в частной больнице от тяжелой формы пневмонии. Болезнь развивалась молниеносно, врачам не удалось спасти школьницу. Вслед за приморским минздравом доследственную проверку организовал региональный Следком.

По предварительным данным, Дарина скончалась от двусторонней септической пневмонии. В рамках доследственной проверки следователям предстоит досконально разобраться в причинах смерти школьницы. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Напомним, что минздрав Приморья проверит качество оказания медицинской помощи в лечебном заведении.

В ТЕМУ:

«Дарина была очень светлым ребенком»: во Владивостоке третьеклассница скончалась от пневмонии

Малышка заболела еще на новогодних каникулах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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