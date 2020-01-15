Следователи проводят проверку после смерти школьницы от пневмонии во Владивостоке

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:17:55+03:00

По предварительным данным, Дарина скончалась от двусторонней септической пневмонии Фото: Александр ГЛУЗ

Врачи не смогли спасти малышку, заболевшую в новогодние каникулы

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Во Владивостоке третьеклассница умерла в частной больнице от тяжелой формы пневмонии. Болезнь развивалась молниеносно, врачам не удалось спасти школьницу. Вслед за приморским минздравом доследственную проверку организовал региональный Следком.

По предварительным данным, Дарина скончалась от двусторонней септической пневмонии. В рамках доследственной проверки следователям предстоит досконально разобраться в причинах смерти школьницы. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Напомним, что минздрав Приморья проверит качество оказания медицинской помощи в лечебном заведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU