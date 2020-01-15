Крушение светофоров во Владивостоке засняли видеокамеры

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:01:22+03:00

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На дороге в Первомайском районе Владивостока 15 января произошло ЧП. Груженый длинномер задел один из проводов при движении на Калинина, в результате чего упали два светофора. Часть конструкции угодила на лобовое стекло маршрутки. Происшествие попало в прицел камер видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754795" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке большегруз сломал светофоры.Видео: предоставлено читателями "Комсомолки"Милана СОКОЛ

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» очевидцы, длинномер с грузовиком на борту, двигался по Калинина. Водитель большегруза, по всей вероятности, не рассчитал габариты и машина задела провода над пешеходным переходом. Людям, переходящим проезжую часть, пришлось спасаться бегством. В результате происшествия часть конструкции упала на дорогу, а вторая часть угодила в лобовое стекло автобуса, двигавшегося по маршрутки «Луговая – Окатовая – Луговая». Свидетели уверяют, что виновник происшествия даже не заметил случившееся. Теперь в подробностях дорожного инцидента предстоит разобраться специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754796" frameborder="0"></iframe> Пешеходам пришлось убегать.Видео: предоставлено "Комсомолке"Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU