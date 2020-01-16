В здании приморской школы, где в трещинах помещаются ладони, позже проведут косметический ремонт

16 Янв. 2020 2020-01-16T05:31:35+03:00

В администрации муниципального района говорят, что это не они придумали, а директриса

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Трещины размером с ладонь в аварийном здании Кировской детской школы искусств засыпают горячим угольным шлаком, чтобы «укрепить». Позже, как рассказывают представители администрации муниципального района, подсыпку уберут и сделают косметический ремонт.

Вчера, 15 января, редакция «КП» опубликовала материал, в каких условиях детям в Приморье приходится заниматься, а сотрудникам Кировской школы искусств работать. Рискуя жизнью, они проводят уроки творчества в аварийном здании 1947 года постройки, где еще и дышат токсичными парами от угольного шлака.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754778" frameborder="0"></iframe> Жители Кировского возмущены способом укрепления стен школы искусств - здания, находящегося в аварийном состоянии.

«Комсомолка» пыталась расспросить местную администрацию - как и зачем они придумали такой необычный способ укрепления здания. И лишь после того, как материал был опубликован, а краевые власти очень заинтересовались отправленным редакцией видео, получить официальный комментарий все-таки удалось. Сказали, что это была не их идея, а директрисы школы Климкович Анны.

- Трещины появились на угловых участках наружных стен здания, примыкающих к фасадной стене здания, с наступлением холодов. Причиной стало морозное пучение обводненных грунтов под фундаментной конструкцией. И тогда директор КДШИ принял решение утеплить фундамент здания с помощью шлаковой подсыпки, - поделились в управлении муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального района. - В теплый период времени подсыпка будет убрана. В 2020 году планируется устройство дренажа для осушения грунтов и новой бетонной отмостки, а также косметический ремонт наружных стен.

ИСТОЧНИК KP.RU