К Новому году по лунному календарю в Китае пройдет традиционный концерт

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:40:45+03:00

С помощью соцсетей можно будет обсуждать мероприятие в режиме реального времени и участвовать в интерактивных играх

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В Пекине прошла первая репетиция гала-концерта по случаю праздника Весны. Центральная телерадиокорпорация Китая транслирует его ежегодно в канун Нового года по лунному календарю. Для многих жителей страны просмотр концерта - неотъемлемая часть празднований.

В этом году зрителей ждет целый ряд технологических новинок, в том числе технологии пятого поколения мобильной связи, изображения в разрешении 8K и виртуальной реальности. Главная съемочная площадка по традиции будет в Пекине. Также планируются прямые включения из провинции Хэнань и из региона "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь.

Организаторы сделали упор на взаимодействие со зрителями. Обсуждать концерт в режиме реального времени, участвовать в интерактивных играх и опросах, а также получать "красные конверты" можно будет с помощью соцсетей. Общая сумма в "красных конвертах", которые будут разыгрывать между зрителями, достигнет 1 млрд юаней. Партнером организаторов также выступит площадка электронной коммерции "Таобао", готовящая призы для 50 тысяч счастливчиков. Прямая трансляция концерта пройдет 24-го января на сайте www.russian.cgtn.com.

ИСТОЧНИК KP.RU