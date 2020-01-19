2020-01-19T03:09:15+03:00
Общество

Временами снег: погода в Приморье на 19 января

Ветер северный, на дорогах гололедица
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Небольшой снег пройдет на территории ПриморьяНебольшой снег пройдет на территории ПриморьяФото: pixabay.com
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Небольшой, временами умеренный снег ожидается сегодня, 19 января, на территории Приморья. Причиной стал небольшой циклон, который вышел в акваторию Японского моря. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, в Уссурийске облачно, возможен небольшой снег (вероятность 40%). Ветер северный слабый до умеренного. Столбик термометра опустится до -6...-8 градусов.

В Находке тоже облачно, во второй половине ожидается небольшой, временами умеренный снег (вероятность 70%). На дорогах гололедица. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха составит -3...-5 градусов.

Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный снег (вероятность 70%). На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, вечером до сильного. Температурный фон составит -6...-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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