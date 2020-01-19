2020-01-19T06:03:51+03:00
Общество

Генпрокуратура РФ озвучила причину пожара в ТЦ «Максим»

ГУ МЧС России по Приморскому краю внесено представление
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В кафе отсутствовало пожарное оборудование. Фото: Dpscontrol125rusВ кафе отсутствовало пожарное оборудование. Фото: Dpscontrol125rus
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Причины возникновения пожара в ТЦ «Максим» сообщила Генеральная прокуратура РФ в ДФО. Как и предполагалось ранее, всему виной стало короткое замыкание в помещении склада одного из кафе, расположенного в здании. Оно не было оборудовано должным образом, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Выяснилось, что вопреки законодательству, в кафе отсутствовала автоматическая установка пожаротушения, по этой причине огонь сумел так сильно распространиться.

«Должностными лицами ГУ МЧС России по Приморскому краю вопрос соблюдения предусмотренных обязательных требований в заведении общественного питания изучен не был. По факту непринятия мер к выявлению, устранению отмеченных грубых нарушений по материалу прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Руководству краевого управления МЧС России было внесено представление, по результатам которого был усилен государственный контроль за исполнением законодательства о пожарной безопасности.

Отмечается, что в первом полугодии 2020 года в местах массового пребывания граждан, включая торговые и развлекательные центры будут проведены проверки пожарной безопасности.

Напомним, ТЦ «Максим» загорелся 21 сентября. На тот момент в здании находился только один охранник, которые вовремя покинул помещение и вызвал пожарных. В результате происшествия никто не пострадал. Сам же торговый центр удалось потушить только спустя сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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