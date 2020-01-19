«Ну нафиг, я передумал»: сын главы Приморья искупался в проруби в Крещение

19 Янв. 2020 2020-01-19T06:47:33+03:00

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Сын главы Приморья, как и его отец, не пренебрегает своей давней традицией. В ночь с 18 на 19 января Никита Кожемяко окунулся в Крещенский прорубь. Видеоролик об этом молодой человек выложил у себя на странице в социальной сети инстаграм, сообщает «Комсомольская права - Владивосток».

На видео запечатлено, как Никита Кожемяко спускается в прорубь, а потом со словами: «Да ну нафиг, я передумал», три раза окунается в воду. Стоит отметить, что, если верить инстаграму молодого человека, принимать участие в Крещенских купаниях он начал с 2015 года.

Сам же губернатор Приморского края также окунулся в прорубь этой ночью. Местом для купания он выбрал пляж «Юбилейный» в районе набережной Спортивной гавани.

kozhemyako_nikita Сын губернатора Приморского края окунулся в прорубь на Крещение

kozhemiako.oleg Глава Приморье окунулся в Крещенский прорубь

ИСТОЧНИК KP.RU