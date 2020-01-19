2020-01-19T06:47:33+03:00
Общество

«Ну нафиг, я передумал»: сын главы Приморья искупался в проруби в Крещение

Олег Кожемяко тоже не стал пренебрегать своей давней традицией провел Крещенский обряд
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Никита Кожемяко по традиции окунулся на Крещение. Фото: @kozhemyako_nikitaНикита Кожемяко по традиции окунулся на Крещение. Фото: @kozhemyako_nikita
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Сын главы Приморья, как и его отец, не пренебрегает своей давней традицией. В ночь с 18 на 19 января Никита Кожемяко окунулся в Крещенский прорубь. Видеоролик об этом молодой человек выложил у себя на странице в социальной сети инстаграм, сообщает «Комсомольская права - Владивосток».

На видео запечатлено, как Никита Кожемяко спускается в прорубь, а потом со словами: «Да ну нафиг, я передумал», три раза окунается в воду. Стоит отметить, что, если верить инстаграму молодого человека, принимать участие в Крещенских купаниях он начал с 2015 года.

Сам же губернатор Приморского края также окунулся в прорубь этой ночью. Местом для купания он выбрал пляж «Юбилейный» в районе набережной Спортивной гавани.

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Сын губернатора Приморского края окунулся в прорубь на Крещение
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Глава Приморье окунулся в Крещенский прорубь
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ИСТОЧНИК KP.RU

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