2020-01-19T07:36:33+03:00
Общество

Приморских рыбаков предупреждают об опасности

Спасатели ожидают взлома припайного льда
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Любителей рыбалки просят остаться сегодня дома. Фото: правительство Приморского краяЛюбителей рыбалки просят остаться сегодня дома. Фото: правительство Приморского края
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Жителей и гостей Владивостока просят воздержаться от выхода на лед. Особенно это предостережение касается рыбаков. МЧС предупреждает о частичном взломе припайного льда, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, вечером 19 января и в ночь на 20 января ожидается частичный взлом припайного льда в районах к югу от полуострова Песчаный, в вершине Уссурийского залива и проливе Босфор Восточный.

Отмечается что под воздействием сильного ветра лед может откалываться и разрушаться, что нередко приводит к трагедиям. Поэтому специалисты категорически просят любителей рыбалки остаться сегодня дома.

Напоминаем телефоны вызова экстренных служб (пожарных и спасателей):

со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112»!

Телефон «доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю - 8 (423) 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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