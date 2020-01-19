Курение в общественных местах стоило жителям Приморья почти 3 млн рублей

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:22:20+03:00

Более 5,5 тысяч человек были оштрафованы в 2019 году за курение в общественных местах Фото: pixabay.com

За год стражи правопорядка оштрафовали свыше 5,5 тысяч приморцев

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Более 5,5 тысяч жителей Приморского края были оштрафованы в 2019 году за курение в общественных местах. Сумма штрафов составила почти 3 млн рублей. Об этом «Комсомольской правде - Владивосток» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По информации ведомства, сотрудниками полиции в 2019 году было составлены 5667 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые курили в общественных местах. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 2,8 млн рублей.

Еще на 9 жителей Приморья были составлены протоколы об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних к курению.

Полиция напоминает: действующим законодательством предусмотрен перечень мест, разрешенных и запрещенных для курильщиков.

Под запрет попадают:

- территории любых образовательных и лечебных учреждений,

-общественный транспорт,

- детские площадки,

- места общественного питания и предприятия торговли,

- подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах,

- общественные пляжи, парки,

- помещения в государственных и муниципальных организациях,

- вокзалы и аэропорты.

За курение в общественных местах предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере до 1,5 тысячи рублей. Курение на детской площадке будет стоить нарушителю 3 тысячи рублей. 2 тысячи рублей придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, т.е. покупает ему сигареты и предлагает покурить.

ИСТОЧНИК KP.RU