Курение в общественных местах стоило жителям Приморья почти 3 млн рублей
Более 5,5 тысяч жителей Приморского края были оштрафованы в 2019 году за курение в общественных местах. Сумма штрафов составила почти 3 млн рублей. Об этом «Комсомольской правде - Владивосток» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По информации ведомства, сотрудниками полиции в 2019 году было составлены 5667 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые курили в общественных местах. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 2,8 млн рублей.
Еще на 9 жителей Приморья были составлены протоколы об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних к курению.
Полиция напоминает: действующим законодательством предусмотрен перечень мест, разрешенных и запрещенных для курильщиков.
Под запрет попадают:
- территории любых образовательных и лечебных учреждений,
-общественный транспорт,
- детские площадки,
- места общественного питания и предприятия торговли,
- подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах,
- общественные пляжи, парки,
- помещения в государственных и муниципальных организациях,
- вокзалы и аэропорты.
За курение в общественных местах предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере до 1,5 тысячи рублей. Курение на детской площадке будет стоить нарушителю 3 тысячи рублей. 2 тысячи рублей придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, т.е. покупает ему сигареты и предлагает покурить.
ИСТОЧНИК KP.RU