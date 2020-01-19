Подпольное казино «накрыли» во Владивостоке
Сотрудники правоохранительных органов выявили во Владивостоке подпольное казино. Во время оперативных действий было изъято специализированное оборудование, а также задержаны сотрудники игорного заведения, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Как рассказали в СУ СК России по Приморскому краю, подпольное казино находилось в одном из домов по улице Давыдова во Владивостоке. Здесь азартные игры проводились с использованием информационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Во время оперативных мероприятий из помещения было изъято оборудование, а администратор заведения задержан. В отношении сотрудника подпольного казино избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
По факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
Сейчас следователи, совместно с полицией устанавливают остальных причастных к незаконной деятельности, а также ищут оставшиеся места незаконной игорной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU