2020-01-19T13:12:58+03:00
Происшествия

Подпольное казино «накрыли» во Владивостоке

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц
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Сейчас стражи правопорядка ищут остальные места незаконной игорной деятельностиСейчас стражи правопорядка ищут остальные места незаконной игорной деятельностиФото: pixabay.com
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Сотрудники правоохранительных органов выявили во Владивостоке подпольное казино. Во время оперативных действий было изъято специализированное оборудование, а также задержаны сотрудники игорного заведения, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Как рассказали в СУ СК России по Приморскому краю, подпольное казино находилось в одном из домов по улице Давыдова во Владивостоке. Здесь азартные игры проводились с использованием информационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Во время оперативных мероприятий из помещения было изъято оборудование, а администратор заведения задержан. В отношении сотрудника подпольного казино избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи, совместно с полицией устанавливают остальных причастных к незаконной деятельности, а также ищут оставшиеся места незаконной игорной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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