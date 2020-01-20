На трассе во Владивостоке загорелся микрогрузовик
Срочная помощь очевидцев понадобилась накануне водителю микрогрузовика, который загорелся на пригородной трассе Владивостока. По словам очевидцев, машину удалось потушить общими усилиями. К счастью, обошлось без пострадавших.
ЧП с грузовиком произошло на загородной трассе, вечером, 19 января. Машину, припаркованную у обочины после ботанического сада, рулевой пытался потушить самостоятельно. Мужчина старался сбить разгорающееся пламя, закидывая в кузов снег. На помощь к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, пришли другие автомобилисты. Как уверяют водители, общими усилиями удалось ликвидировать очаг возгорания.
В пригороде Владивостока загорелась машина.Видео: dpscontrol125rus! другой источник
– Возите всегда с собой огнетушители. Но их хватает на чуть-чуть,– предупреждают участники дорожного инцидента.
По предварительным данным, никто не пострадал. Хозяину подпорченной машины теперь предстоит разобраться в причинах возгорания микрогрузовика. «КП-Владивосток» ранее сообщала о ЧП, которое произошло на улице Тухачевского. Тогда, объятый пламенем грузовик, сгорел на глазах у очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU