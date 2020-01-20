2020-01-20T01:42:33+03:00
Происшествия

На трассе во Владивостоке загорелся микрогрузовик

«Возите с собой огнетушители». На помощь водителю пришли автомобилисты [видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобилисту помогли очевидцы. Фото: print screen видеоАвтомобилисту помогли очевидцы. Фото: print screen видео
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Срочная помощь очевидцев понадобилась накануне водителю микрогрузовика, который загорелся на пригородной трассе Владивостока. По словам очевидцев, машину удалось потушить общими усилиями. К счастью, обошлось без пострадавших.

ЧП с грузовиком произошло на загородной трассе, вечером, 19 января. Машину, припаркованную у обочины после ботанического сада, рулевой пытался потушить самостоятельно. Мужчина старался сбить разгорающееся пламя, закидывая в кузов снег. На помощь к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, пришли другие автомобилисты. Как уверяют водители, общими усилиями удалось ликвидировать очаг возгорания.

В пригороде Владивостока загорелась машина.Видео: dpscontrol125rus! другой источник

– Возите всегда с собой огнетушители. Но их хватает на чуть-чуть,– предупреждают участники дорожного инцидента.

По предварительным данным, никто не пострадал. Хозяину подпорченной машины теперь предстоит разобраться в причинах возгорания микрогрузовика. «КП-Владивосток» ранее сообщала о ЧП, которое произошло на улице Тухачевского. Тогда, объятый пламенем грузовик, сгорел на глазах у очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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